Присутствующий на получении Томоса "Нарик" был награжден пистолетом и знаком отличия президента

11 января 2019, 02:33

Отметили одиозного бизнесмена в 2017 году.

Нарик и Парубий
Петровский неоднократно получал награды от высшего руководства страны / Фото: скриншот из видео

Министерство обороны Украины в 2017 году торжественно наградило скандального бизнесмена Александра Петровского, известного под прозвищем "Нарик", пистолетом.

Как сообщает Цензор.нет, в октябре 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17", который вручил ему глава Минобороны Степан Полторак.

В этом же году "Нарик" получил знак отличия президента Украины "Хрест Степана Мазепы". Награда была отмечена хвалебным сюжетом на 5 канале, где не упоминалось о его причастности в преступной гриппировке.

/ Фото: Цензор.нет

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Петровский был участников бандформирования, которое действовало на территории страны с 2000 по 2004 год.

Как сообщалось ранее, когда в Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не знает, как рядом с ним на фото и видео из храма Святого Георгия во время и после вручения Томоса.

Позже причину присутствия "Нарика" на церемонии получения Томоса в Стамбуле пояснил патриарх Филарет.

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