Филарет пояснил присутствие "Нарика" на церемонии получения Томоса в Стамбуле

Нарик и Парубий торжественно получили Томос, но шокировали общественность / Фото: скриншот из видео

Член Синода и почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что знаком с бизнесменом из Днепра Александром Петровским, который известен под прозвищем "Нарик", и может объяснить причину его присутствия на церемонии получения Томоса в Стамбуле.

В интервью UA Ровно патриарх подчеркнул, что Константинопольский патриархат пригласил официальную делегацию, однако никто не возражал против присутствия на мероприятии всех желающих.

"Вселенский патриарх не возражал, чтобы приехали все желающие быть на этом акте подписания Томоса. Один из таких, кто пожелал приехать на это был и этот Петровский. Он же не один там был, там было много. Он один из многих присутствовал в храме Святого Георгия при подписании", - отметил Филарет.

Патриарх подтвердил, что ранее был знаком с Петровским, поскольку он помогает финансово Днепропетровской епархии, однако близко никогда не общался.

" Сказать, что он близок ко мне, я не могу этого сказать, потому что ко мне приходят тысячи различных и бизнесменов, и интеллигенции, и ученых, и поэтов, и писателей, ну, все приходят, кто хочет, и он приходил. И я награждал его. За что? За то, что он помогал строить нашу епархию в Днепропетровской области. Но какие за ним грехи есть я не знаю. Это знает прокуратура, знают другие люди, которые имеют факты о его деятельности", - подытожил Филарет.

Как сообщалось ранее, когда в Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не знает, как рядом с ним на фото и видео из храма Святого Георгия во время и после вручения Томоса.