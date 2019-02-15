УПЦ МП пожаловалась в Европейский суд из-за ареста храма

УПЦ МП судится из-за ареста храма / Sputnik Молдова

Религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Птичья Ровенской области подала иск в Европейский суд по правам человека из-за незаконного, по их мнению, ареста храма.

В иске отмечается, что Украина как государство не исполнила обязательства по защите прав человека на своей территории, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Правозащитники подчёркивают, что община УПЦ МП выиграла все судебные процессы, инициированные её оппонентами, поэтому государственная система перевела спор в уголовное производство, лишив верующих возможности пользоваться храмом путём его ареста", — сказано в сообщении.

Напомним, закон о переходе религиозных общин в ПЦУ обжаловали в Конституционном суде.

Ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье со скандалом "отжали" храм УПЦ МП.