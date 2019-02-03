В УПЦ МП обвинили полицию и сторонников ПЦУ в избиении священника на Тернопольщине

В селе Гнездичне Збаражского района Тернопольской области сторонники Православной церкви Украины устроили потасовку возле Свято-Преображенского храма.

В результате пострадал настоятель религиозной общины УПЦ Московского патриархата протоиерей Стефан Балан, этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

По словам протоиерея Стефана Балана, о планируемых провокациях было известно заранее и по этому повожу было обращение в полицию о защите, но те не совершали никаких действий, поэтому община решила самостоятельно противостоять "захвату храма".

"Выступил председатель поселкового совета, а надо отметить, что он на их стороне. И эти люди были настолько агрессивно настроены, что не поняв, что тот говорит, и начали его оскорблять. Ну он разволновался, бросил ключи и ушел", — отметил священник.

Он пояснил, что чиновник хотел эти ключи передать сегодня сторонникам ПЦУ, после чего в дело решила вмешаться полиция.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, толкали верующих", - рассказал священник.

Он также добавил, что во время столкновений ему сломали палец, а медики зафиксировали избиение и на голове, и на груди, и на руках.

Ранее в УПЦ МП обвинили ПЦУ в "захвате храма" в Ивано-Франковской области.

Кроме того, в УПЦ МП пожаловались на "захват" храма на Тернопольщине.

Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.