У Епифания объяснили, почему архиереи УПЦ МП не спешат вливаться в ПЦУ

2 февраля 2019, 15:58

На епископов Московского патриархата оказывалось сильнейшее давление со стороны России.

Архиепископ Евстратий (Зоря)
Архиепископ Евстратий (Зоря) / Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил о том, что архиереи УПЦ МП до президентских выборов не спешат переходить в ПЦУ.

По его словам, на епископов Московского патриархата оказывалось сильнейшее давление со стороны России.

"Были задействованы определенные политики, их запугивали, что они лишатся прав, полномочий, имущества, что из этого ничего не получится, что якобы Объединительный собор никаких решений не примет, никакого объединения не будет, автокефалии не будет. Томос никто не даст, никто эту церковь не признает и так далее", - сказал Зоря.

По его словам, с процессом становления ПЦУ у архиереев бывшей УПЦ Московского патриархата возникает все больше оснований для того, чтобы поверить, что точка невозврата пройдена, и единая поместная Православная церковь Украины есть и будет.

"Поэтому, я думаю, что по мере этого будет появляться все больше желающих реализовать то видение, которое было изначально, но от которого они немного отступили, опасаясь, что этот процесс не будет успешным", - добавил архиепископ ПЦУ.

Он подчеркнул, что в среде Московского патриархата звучат заявления о том, что после выборов президента не будет никакой ПЦУ, все вернется назад, передает УНИАН.

"Но это та же "басня", которую Московский патриархат использовал с 1992 года. Тогда они говорили, что Киевский патриархат - это церковь Леонида Кравчука, и говорили, что, если не будет Кравчука, то не будет Киевского патриархата. Леонид Макарович уже 25 лет как не президент, а Украинская церковь выросла до того, что получила томос об автокефалии и всеправославное признание", - отметил архиепископ Евстратий.

Он также обратил внимание на то, что тем, кто находится в бывшей УПЦ МП, пока еще сложно определиться.

"Каждое сомнительное обстоятельство ними трактуется в пользу как: "А давайте подождем, посмотрим, что будет", - добавил он.

Напомним, ранее митрополит Епифаний обвинил Москву в создании в Украине религиозного противостояния.

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УПЦ МП автокефалия Евстратий (Зоря) Томос ПЦУ
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