У здания ЦИК неизвестные разбивают палаточный городок

Скопление людей под зданием ЦИК / Olena Berdan-Protsenko

Неизвестные молодые люди у здания Центральной избирательной комиссии разбивают белые палатки.

Об этом сообщают сразу несколько источников.

"Тем временем, под Центризбиркомом аномальное оживление неизвестных товарищей, охраняющих палатки. Да, там уже есть палатки. И судя по всему, к ночи будет акция протеста против фальсификации на выборах", - сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Мустафа Найем.

Читайте такжеВозле ЦИК заметили стаи "титушек"Мужчины, которые разбивают палатки, ведут себя культурно и спокойно, но зачем они находятся возле избиркома, отвечать отказываются.

Также у них отсутствует какая-либо символика, способная их идентифицировать как сторонников какой-либо политической силы.

Кроме того, сразу несколько источников уточняют, что в одной из палаток находится депутат фракции Батькищина Алена Шкрум.

Напомним, ЦИК по состоянию на 16.00 огласил последние данные по явке на выборах-2019.