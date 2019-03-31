ЦИК огласил последние данные по явке на выборах 2019

31 марта 2019, 16:15

Показатель 2019 года уже превысил явку на выборах 2014.

Выборы 2019
ЦИК огласил последние данные по явке на выборах 2019 / Униан

Явка на выборах 2019, по состоянию на 15:00, составила 44,45%.

Как сообщается на сайте ЦИК, это данные по явке избирателей на 87 округах. Всего по стране насчитывается 199 территориальных избирательных округов.

Стоит отметить, что показатель 2019 года уже превысил явку на выборах 2014: тогда явка на 15:00 составляла 40,4%.

Ранее Главред сообщал, как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики. На выборы 2019 уже пришли несколько кандидатов в президенты.

Явка на выборах: что это такое и как ее считают

Явка избирателей - это отношение (выраженное, как правило, в процентах) числа избирателей, принявших участие в выборах, к общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах.

В Законе Украины о выборах Президента Украины не указывается минимальный порог участия избирателей, следовательно, выборы будут считаться действительными и состоявшимися при любом проценте проголосовавших. Предложения установить явочный барьер не ниже 50% уже звучали в речах украинских политиков, однако до положительного решения такие инициативы не доходили.

На президентских выборах в 2014 году проголосовали 59,5% избирателей. Явка на выборы 2019 года, согласно соцопросам, будет выше.

В день выборов избирательные комиссии передают по электронной системе в округа предварительные сведения о явке избирателей на 11:00, 15:00 и 20:00. Центризбирком окончательные данные о явке должен получить до 21:30 дня выборов и опубликовать их на своем официальном сайте.

Согласно социологическим опросам, в президентских выборах готовы точно принять участие от 62% избирателей, еще около 22% граждан скорее проголосуют, чем не проголосуют. Только 7,5% опрошенных утверждают, что не будут принимать участие в выборах президента.

Политологи считают, что явка на президентских выборах обычно составляет примерно на 10-12% меньше, чем это показывают социологические исследования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ЦИК явка президентские выборы в Украине выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:43
Российских журналистов выпроводили с избирательного участка в Минске
16:30
Выборы президента Украины 2019: онлайн-трансляция (обновляется) Видео
16:19
Зеленский рассказал, будет ли ездить на работу на велосипеде в случае победы на выборах
16:18
"Идиоты": Зеленский отреагировал на видео-поддержку Охлобыстина и Пореченкова Видео
16:15
Епифаний проголосовал на выборах и рассказал о "своем кандидате" Фото Видео
16:15
ЦИК огласил последние данные по явке на выборах 2019 Видео
16:08
Выборы президента 2019: как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики Фото Видео
16:04
"Фото Лорак сделала?": Сергей Лазарев заинтриговал сеть голым снимком
15:46
Найем опубликовал данные "алкогольного" экзит-полла
15:43
"Голосуй в России!": Таисия Повалий прилетела в Киев на выборы президента Украины
15:40
ЗЕбровку или шоколадный ликер: что выбирают украинцы
15:36
На Житомирщине двое чиновников повторили ляп Ляшко с избирательным бюллетенем Видео
15:09
"Парламентская бойня": Зеленский раскрыл, чем займется, если не выиграет выборы 2019 Видео
15:01
"До последнего думал": Яценюк вместе с женой проголосовал на выборах президента
14:59
Выборы президента Украины 2019: как голосуют звезды шоу-бизнеса Фото Видео
14:39
Возле ЦИК заметили стаи "титушек" Фото
14:32
Ликер "Шоколадный заяц" может не пройти во второй тур, его догоняет Настойка юго-восточная
14:25
В Молдове зафиксировали подвоз избирателей на украинские участки из Приднестровья – СМИ
14:11
"Коктейль Молотова": на Черниговщине пытались поджечь избирательный участок
13:54
Зеленский рассказал, куда и зачем совершит визиты в случае победы на выборах
13:42
Полуголый Максим Галкин случайно попал на видео: показал больше, чем хотел Видео
13:20
С Порошенко на голосовании произошел забавный казус: опубликованы фото и видео Видео
13:17
"Наряд на вырост, ох*енно": в Сети порадовались новой яркой карикатуре на Путина
13:11
Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на выборах Президента Украины на велосипеде Фото
12:47
Наташа Королева боится, что ее сын станет стриптизером
12:46
Выборы президента Украины 2019: лента соцсетей (обновляется)
12:20
Меган Маркл нарушит 40-летнюю королевскую традицию
12:01
В ЦИК рассказали, какой уровень явки на выборах президента Украины 2019
12:00
Лилия Подкопаева беременна: спортсменка намекнула, когда будет ждать пополнения в семье Видео
11:35
Гройсман стал вдвое меньше зарабатывать: опубликована декларация премьера за 2018 год
11:30
Западное СМИ рассказало, какое мощное оружие есть в "закромах" НАТО
11:21
Устроили эротическую прелюдию: любовные утехи Александра Цекало и его жены попали на видео Видео
11:15
На Волыни и Ровенской области наблюдателей не пустили на заседание участковой комиссии
11:12
Показал весь: Ляшко под камеры "засветил" свой бюллетень и нарушил закон Видео
10:55
В Харькове зафиксировали скрытую агитацию Порошенко в день выборов
10:42
Девушка дня Instagram: пышногрудая амазонка Розангела Эспиноза Фото Видео
10:33
Пойдет ли Россия войной на Финляндию и Швецию мнение
10:20
На Херсонщине штампом "испоганили" более тысячи бюллетеней
10:20
В Николаеве полицейский нахамил в ответ на замечание о нарушении закона о выборах
09:53
В Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня
09:40
В Кривом Роге пенсионеры "штурмовали" избирательный участок: опубликовано видео Видео
09:06
В Словакии Зузана Чапутова победила на выборах президента
08:50
Украине в апреле светят "летние деньки" — синоптики Видео
08:49
Бой Гвоздик - Нгумбу: украинец защитил титул чемпиона мира - опубликовано видео Видео
08:37
Через что придется пройти Украине на пути к превращению в нормальную страну мнение
08:22
Наташа Королева пожаловалась на СБУ, нашедшую в ее хите призыв к экстремизму
08:12
Начались выборы президента Украины 2019: избирательные участки открылись
07:55
"Самый теплый день": синоптик предупредила о температурных качелях в Украине Видео
07:50
Угнетающий период: астролог напророчил Турчинову низвержение с должности
07:30
В Украине перешли на летнее время 2019: как смягчить "удар" по организму Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться