ЦИК огласил последние данные по явке на выборах 2019 / Униан

Явка на выборах 2019, по состоянию на 15:00, составила 44,45%.

Как сообщается на сайте ЦИК, это данные по явке избирателей на 87 округах. Всего по стране насчитывается 199 территориальных избирательных округов.

Стоит отметить, что показатель 2019 года уже превысил явку на выборах 2014: тогда явка на 15:00 составляла 40,4%.

Ранее Главред сообщал, как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики. На выборы 2019 уже пришли несколько кандидатов в президенты.