ЦИК огласил последние данные по явке на выборах 2019

Показатель 2019 года уже превысил явку на выборах 2014.
Явка на выборах 2019, по состоянию на 15:00, составила 44,45%.
Как сообщается на сайте ЦИК, это данные по явке избирателей на 87 округах. Всего по стране насчитывается 199 территориальных избирательных округов.
Стоит отметить, что показатель 2019 года уже превысил явку на выборах 2014: тогда явка на 15:00 составляла 40,4%.
Ранее Главред сообщал, как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики. На выборы 2019 уже пришли несколько кандидатов в президенты.
Явка на выборах: что это такое и как ее считают
Явка избирателей - это отношение (выраженное, как правило, в процентах) числа избирателей, принявших участие в выборах, к общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах.
В Законе Украины о выборах Президента Украины не указывается минимальный порог участия избирателей, следовательно, выборы будут считаться действительными и состоявшимися при любом проценте проголосовавших. Предложения установить явочный барьер не ниже 50% уже звучали в речах украинских политиков, однако до положительного решения такие инициативы не доходили.
На президентских выборах в 2014 году проголосовали 59,5% избирателей. Явка на выборы 2019 года, согласно соцопросам, будет выше.
В день выборов избирательные комиссии передают по электронной системе в округа предварительные сведения о явке избирателей на 11:00, 15:00 и 20:00. Центризбирком окончательные данные о явке должен получить до 21:30 дня выборов и опубликовать их на своем официальном сайте.
Согласно социологическим опросам, в президентских выборах готовы точно принять участие от 62% избирателей, еще около 22% граждан скорее проголосуют, чем не проголосуют. Только 7,5% опрошенных утверждают, что не будут принимать участие в выборах президента.
Политологи считают, что явка на президентских выборах обычно составляет примерно на 10-12% меньше, чем это показывают социологические исследования.