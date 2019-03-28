"С тюльпанами в ж-пе": в Сети скандал из-за видео пьяного сына Порошенко

Пьяный Михаил Порошенко / Скрин с видео

Видео, как проводит свой досуг младший сын президента Украины Петра Порошенко, попало в Сеть. На кадрах парень ведет себя неадекватно, по-видимому, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Заканчивается видео и вовсе кадрами, на которых похожий на Михаила парень лежит спиной со спущенными штанами, а между ягодиц – цветок.

Мнения пользователей о ролике разделились: одни отмечают, что молодежь возраста Михаила Порошенко часто себя так ведет и не стоит ненавидеть ребенка из-за его отца, а другие отмечают, что его поведение недопустимо.

Также многие обратили внимание, что все участники ролика говорят не на родном украинском языке, а на русском.

"Миша, папа приехал!" — зовут, в частности, президентского сына его друзья.

На что один из пользователей интересуется: "Чего это сын гаранта общается не на мове?" Еще один пишет: "армiя мова вiра".

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При этом он припомнил сыну президента его футболку с надписью Russia.

А пользователь Egor Sergeev отмечает, что негатив связан не с тем, что напился, а "потому, что в мире знают откуда бабло, из-за которого он учится в Англии, а не винницком ПТУ. В мире сильных понимают, почему он не будет служить в "армии, спасенной его отцом" и не будет защищать целостность страны/государства".

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