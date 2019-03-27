"Сценарий развития Украины с Порошенко самый негативный": политолог объяснил, в чем польза порохоботов для страны

В чем польза порохоботов для Украины / сайт президента Украины

Во время чата на Главреде политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай оценил высказывание политолога Александра Палия, известного своей пропрезидентской позицией, что президентом Украины должен быть украинец и христианин "как и абсолютное большинство украинцев".

"Я думаю, что написанное Палием – это была простая человеческая профессиональная глупость. Мне кажется, что от его работы штатным политическим комментатором от Банковой, или речником – человеком, который защищает и оглашает позицию президента – больше вреда для президента, чем пользы. Потому что порою это делалось не тонко и не умно", – отметил Гайдай.

По его мнению, столь неразумное поведение "отличает очень многих, кто сейчас активно защищает Порошенко".

Читайте также"Петр не отступится": СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019"Однако мне сложно оценивать это с профессиональной точки зрения, потому что у меня есть своя гражданская позиция. Проблема состоит не в том, профессионально работают такие люди или нет. А в том, что будущий сценарий развития Украины – страны, в которой живу я и хочу, чтобы в ней жили мои дети – с Порошенко наиболее негативный", – убежден политолог.

В связи с этим он отметил, что не может оценивать работу порохоботов с профессиональной точки зрения – а оценивает их как гражданин.

"Так вот, мне бы очень не хотелось, чтобы они работали эффективно. Мне бы не хотелось, чтобы благодаря их работе мы получили бы столь опасного для страны президента", – резюмировал Гайдай.

Ранее политолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского. Помимо недовольства украинцев нынешней властью – на уровень поддержки шоумена оказывает влияние еще один важный эффект, отметил Гайдай.