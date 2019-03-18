"Палий рейтинга Порошенко": политолог заявил, что еврей не может быть президентом, и поплатился

Александр Палий / Главред

Президентом Украины должен быть украинец и христианин "как и абсолютное большинство украинцев".

Такое заявление сделал политолог Александр Палий на своей странице в соцсети Facebook.

"Уважаю евреев – очень мудрый народ. Также россиян, не зараженных имперским вирусом, им нелегко. Но убежден – президентом Украины должен быть украинец и христианин. Как и абсолютное большинство украинцев", - написал Палий.

По этой причине, отметил Палий, он не будет голосовать ни за кандидатов в президенты Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского, ни за "других ставленников иностранных олигархов".

На заявление Палия моментально обратили внимание в сети.

"Александр Палий, у меня к Вам вопрос. Говорите, что президентом не должен быть еврей. А премьер Гройсман, бывший глава АП Ложкин и далее по списку вам ок? Я все ждал, когда и кто включит антисемитскую тему. Команда Петра Алексеевича опередила даже тех, кого она уже понемногу называет радикалами", - прокомментировал высказывание политолога Сергей Щербина.

После того, как и другие комментаторы стали задавать вопросы о морально-этической стороне высказывания Палия, политолог отметил, что его слова перекрутили.

"Сергей Щербина манипулятивно передернул и спросил меня, а как же Гройсман. Отвечаю: Гройсман – политический украинцец. Я ему не заглядывал в душу, но мне кажется, что он хочет добра Украине", - дописал эксперт в постскриптуме.

Объяснение Палия мало кого устроило - комментаторы назвали высказывание антисемитским и ксенофобским, а также указали на то, что Палий агитирует за действующего президента Петра Порошенко и обвинили в "порохоботстве".

"Когда долго сдерживался, но таки не выдержал и сказал...", - написала Алёна Яхно.

Руководитель аналитического центра "Майдан иностранный дел" Богдан Яременко нелестно прокомментировал высказывание Палия:

"Ксенофобия, как она есть. А еще администрации президента надо порекомендовать критерием христианства и украинскости использовать объем украденных денег и умение врать не краснея.

И все станет ясно, а преемственность власти будет гарантирована.

Кстати, это также к сведению Меджлиса - мусульманин и кырымлы, с точки зрения пиарщиков Порошенко, тоже не совсем гражданин".

"Близкий к администрации президента политэксперт Олександр Палий "очень уважает евреев", но, видимо, не любит, так как уверен, что "президентом Украины должен быть украинец и христианин". Поэтому он не будет голосовать за Тимошенко и Зеленского. Видимо, при президенте - христанине может быть только еврей-премьер", - иронизирует руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Политолог Александр Доний отмечает, что мракобесие распространяется по Украине все сильней.

"Если один из известных порохоботов начал прибегать к откровенной ксенофобии и отделять евреев и русских от украинцев, то он должен как историк знать, что в государстве Украина все украинские граждане являются украинцами. Независимо от их этнического происхождения.

Мракобесие все больше подчиняет себе Украину ...

Если так дальше пойдет, то все вменяемые из Украины будут выезжать. Останутся лишь "скрепочники", - пишет Доний.

Ранее Палий назвал россиян "очень материалистическим народом".