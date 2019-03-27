Политолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского

Помимо недовольства украинцев нынешней властью – на уровень поддержки шоумена оказывает влияние еще один важный эффект, отметил Гайдай.
Во время чата на Главреде политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай рассказал, чем объясняется столь высокий уровень поддержки кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он также высказал свое мнение по поводу того, правильно ли объяснять его исключительно голосами "противсехов".
"Когда-то я сказал, что Зеленский – это "коктейль Молотова", брошенный в Порошенко и действующую власть, брошенный во всех политиков, которыми недовольны. Но к недовольству добавляется еще один важный эффект", – подчеркнул политолог.
По его словам, украинцы воспринимают Зеленского не совсем корректно.
Читайте такжеЛишь бы не пустить Петра: стоит ли украинцам голосовать "назло""Нам кажется, что совершенно новый человек, особенно тот, которого мы видели только в сериале, будет другим, будет действовать по-другому, будет честным, решит многие проблемы, которые прежние политики не решали. Избиратели больше Зеленскому присваивают свои ожидания, чем видят реального человека и реальные возможности Зеленского на посту президента. И это основательно повышает его рейтинг", – пояснил Гайдай.
Ранее политолог Александр Доний объяснил феномен Зеленского. По его словам, этот феномен подкреплен популярностью, полученной благодаря массовому воздействию телевидения.
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group, 32,7% избирателей, которые идут голосовать и определились с выбором, сказали, что отдадут голос за Зеленского, а 12,3% — за Тимошенко. За Петра Порошенко были готовы поддержать 16,8% опрошенных. Таким образом, проход во второй тур выборов "светил" Зеленскому и Порошенко.
А Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта провел опрос и выяснил, что в президентском рейтинге лидировал Владимир Зеленский, на втором месте находился Петр Порошенко, а третье место занимала Юлия Тимошенко.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.