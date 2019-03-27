Политолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского / Reuters

Во время чата на Главреде политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай рассказал, чем объясняется столь высокий уровень поддержки кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он также высказал свое мнение по поводу того, правильно ли объяснять его исключительно голосами "противсехов".

"Когда-то я сказал, что Зеленский – это "коктейль Молотова", брошенный в Порошенко и действующую власть, брошенный во всех политиков, которыми недовольны. Но к недовольству добавляется еще один важный эффект", – подчеркнул политолог.

По его словам, украинцы воспринимают Зеленского не совсем корректно.

Читайте такжеЛишь бы не пустить Петра: стоит ли украинцам голосовать "назло""Нам кажется, что совершенно новый человек, особенно тот, которого мы видели только в сериале, будет другим, будет действовать по-другому, будет честным, решит многие проблемы, которые прежние политики не решали. Избиратели больше Зеленскому присваивают свои ожидания, чем видят реального человека и реальные возможности Зеленского на посту президента. И это основательно повышает его рейтинг", – пояснил Гайдай.

Ранее политолог Александр Доний объяснил феномен Зеленского. По его словам, этот феномен подкреплен популярностью, полученной благодаря массовому воздействию телевидения.

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group, 32,7% избирателей, которые идут голосовать и определились с выбором, сказали, что отдадут голос за Зеленского, а 12,3% — за Тимошенко. За Петра Порошенко были готовы поддержать 16,8% опрошенных. Таким образом, проход во второй тур выборов "светил" Зеленскому и Порошенко.

А Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта провел опрос и выяснил, что в президентском рейтинге лидировал Владимир Зеленский, на втором месте находился Петр Порошенко, а третье место занимала Юлия Тимошенко.