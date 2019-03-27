Эксперт объяснил феномен Зеленского

Владимир Зеленский / GettyImages

Рано или поздно общество должно было дать пощечину всему политикуму и у части общества должно было вызреть сопротивление и готовность голосовать за абсолютную альтернативу, то есть неполитических политиков - тех, кто решается идти в политику без политической истории. Таким оказался Владимир Зеленский, и в этом заключается его феномен. Об этом заявил политолог Александр Доний во время чата на Главреде.

"Конечно, он (феномен, - ред.) подкреплен популярностью, полученной благодаря массовому воздействию телевидения, отсюда и такие феноменальные рейтинги, с которым уже приходится считаться не только части общества, которое готово за него голосовать, но и всем украинским гражданам", - пишет Доний.

Читайте такжеЗеленский рассказал, как будет защищать украинский языкПо его мнению, некорректно говорить о том, что Зеленский собрал все голоса "противвсехов", так как эта графа всегда набирала лишь несколько процентов.

"Голосование за Зеленского – позитивное. Просто в своей основе оно имеет отвращение к абсолютно злокачественной опухоли, каковой является украинский политикум - как провластный, так и оппозиционный", - пишет политолог.

Он отмечает, что выбор Зеленского - сопротивление гниению политической системы. Он вылился именно в кандидатуре Зеленского, но это могли быть и другие лица.

"Возможно, кому-то хотелось более украинокультурного кандидата, каковым является Вакарчук. Но больше никто не решился работать в этом пространстве. Поэтому все эти настроения аккумулировались в Зеленском", - подчеркивает Доний.