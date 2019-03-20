Зеленский рассказал, почему готов был уступить Вакарчуку на выборах президента

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук / УНИАН

Известный актер/телеведущий, а также лидирующий во всех соцопросах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский утверждает, что готов был поддержать на президентских выборах лидера группы "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука.

"Я и еще один музыкант. Все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был, я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо - давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями", − заявил Зеленский.

Кроме того, кандидат подчеркнул, что в украинском обществе существует громадный запрос на изменения.

К слову, Святослав Вакарчук публично отказался идти на выборы президента Украины-2019 только в январе нынешнего года

Напомним, свежий соцопрос показал, что во второй тур выборов потенциально выходят Тимошенко и Зеленский. До этого кандидат рассказал, когда предъявит народу ключевую пятерку своих соратников.