Отрыв уже больше, чем вдвое: у кого из кандидатов остался шанс побороться с Зеленским

Порошенко и Тимошенко потеряли позиции, полученные в начале избирательной гонки.
За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского на предстоящих выборах в Украине 2019 готовы проголосовать 34,04% опрошенных.
Такие данные обнародовала всеукраинская общественная организация Ведущие правовые инициативы. Согласно их данным, ближайшие соперники Зеленского: Петр Порошенко – 14,22%, Юлия Тимошенко – 12,90% и Юрий Бойко – 11,10%.
При этом отмечается, что рейтинг Порошенко со времени предыдущего опроса уменьшился почти на 1%, а Тимошенко значительно потеряла позиции, полученные в начале избирательной гонки. Зато у четвертого кандидата Юрия Бойко наблюдается положительная динамика роста рейтинга, он также становится лидером электоральных симпатий в Донецкой и Луганской областях.
Если во второй тур выходят Зеленский и Бойко, то за Зеленского отдают голоса 69,53% опрошенных, а за его оппонента – 30,47%.
Если против лидера президентской гонки будет выступать нынешний глава государства, то за Зеленского голосуют 73,08% респондентов, а за Порошенко – 26,92%.
Тимошенко во втором туре также уступает Зеленскому: 27,68% против 72,32%.
Отмечается, что было опрошено 164 590 респондентов по всей территории Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Погрешность репрезентативности (выборки) не превышает 1,5%.
Ранее астролог спрогнозировал результат президентских выборов в Украине. Украину ждут семь лет тотальных перемен, подчеркнул Влад Росс.
Как сообщалось, международная компания Greenberg Quinlan Rosner и украинская InfoSapiens обнародовали данные опроса, согласно которому во второй тур президентских выборов выйдут Владимир Зеленский с 55% голосов и Петр Порошенко с поддержкой в 44%.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.