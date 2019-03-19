Отрыв уже больше, чем вдвое: у кого из кандидатов остался шанс побороться с Зеленским

У кого из кандидатов остался шанс побороться с Зеленским / фото gordon.ua

За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского на предстоящих выборах в Украине 2019 готовы проголосовать 34,04% опрошенных.

Такие данные обнародовала всеукраинская общественная организация Ведущие правовые инициативы. Согласно их данным, ближайшие соперники Зеленского: Петр Порошенко – 14,22%, Юлия Тимошенко – 12,90% и Юрий Бойко – 11,10%.

При этом отмечается, что рейтинг Порошенко со времени предыдущего опроса уменьшился почти на 1%, а Тимошенко значительно потеряла позиции, полученные в начале избирательной гонки. Зато у четвертого кандидата Юрия Бойко наблюдается положительная динамика роста рейтинга, он также становится лидером электоральных симпатий в Донецкой и Луганской областях.

Распределение ответов на вопрос: "За кого из кандидатов в президенты Украины Вы бы проголосовали?" (Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился с выбором)

Если во второй тур выходят Зеленский и Бойко, то за Зеленского отдают голоса 69,53% опрошенных, а за его оппонента – 30,47%.

Если против лидера президентской гонки будет выступать нынешний глава государства, то за Зеленского голосуют 73,08% респондентов, а за Порошенко – 26,92%.

Тимошенко во втором туре также уступает Зеленскому: 27,68% против 72,32%.

Отмечается, что было опрошено 164 590 респондентов по всей территории Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Погрешность репрезентативности (выборки) не превышает 1,5%.

Ранее астролог спрогнозировал результат президентских выборов в Украине. Украину ждут семь лет тотальных перемен, подчеркнул Влад Росс.

Как сообщалось, международная компания Greenberg Quinlan Rosner и украинская InfoSapiens обнародовали данные опроса, согласно которому во второй тур президентских выборов выйдут Владимир Зеленский с 55% голосов и Петр Порошенко с поддержкой в 44%.