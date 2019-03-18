Победит "темная лошадка": астролог спрогнозировал результат президентских выборов в Украине

Астролог спрогнозировал результат выборов / Vgorode

С 8 марта Уран вошел в зодиакальный знак Тельца. При этом Уран - это большие перемены, а Украина по Григорианскому календарю и физически связана именно с этим знаком Зодиака, который входит на семь лет.

Как заявил известный астролог Влад Росс, Украину ждут семь лет тотальных перемен, а также "семь лет разрубания гордиева узла коррупции и экономический рост".

Он сообщил, что начиная с 2021 года, когда соединятся две планеты, самые большие в солнечной системе - Юпитер и Сатурн - в знаке Водолея, Украину ждет очень большое преображение, но украинцы не должны упустить этот шанс, предоставленный Ураном.

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"Благодаря Урану и его вхождению в зодиакальный знак Тельца, может полностью измениться политическая ситуация в Украине: кто сегодня был сверху, завтра будет уже внизу. Поэтому я придерживаюсь своих прогнозов, что победит "темная лошадка", человек, от которого никто не ожидает, что он станет президентом", - подчеркнул астролог в интервью Апострофу.

По его словам, эта победа позволит в 2024 году появиться возможности реального присоединения Украины к НАТО и Евросоюзу, когда Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца.

"Юпитер – это большое счастье, а Телец - это наша страна. Когда мы проводили Евро-2012, Юпитер был в Тельце, и мы блестяще это сделали. То есть страна была на подъеме. И вот через 12 лет, в 2024 году снова появятся такие шансы", - добавил Росс.

Напомним, ранее Влад Росс оценил шансы Зеленского на победу на выборах.