"Звездный час": астролог оценил шансы Зеленского на победу на выборах

Владимир Зеленский / УНИАН

Во время президентских выборов в Украине у шоумена Владимира Зеленского наступит звездный час, заявил известный астролог Влад Росс.

"И чем ближе будет ситуация к марту и к 21 апрелю, тем все больше и больше звездного часа у него присутствует. Марс будет делать в его гороскопе в системе "дирекция" четкий аспект Юпитеру, а Юпитер - это власть, успех, влияние общества, и сильно выражены в его гороскопе дом карьера и продвижение. Сама судьба поднимает его наверх, и он практически для этого ничего не делает сам", - подчеркнул он.

При этом следующим президентом Украины после Петра Порошенко станет творческая личность, либо актриса, рассказал он в интервью Апострофу.

"У Тимошенко в доме карьеры в годовом гороскопе - Луна, а с одной стороны, Луна - это популярность, успех, но с другой стороны, Луна - самая переменчивая планета: сегодня - успех, удача, а завтра неожиданно она может отвернуться, и человек может не попасть во второй тур. Но, в любом случае, у нее все очень хорошо, дом карьеры благоприятно расположен", - отметил Росс.

Вместе с тем единственным шансом Петра Порошенко остаться у власти он назвал фальсификации во время выборов.

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"Поскольку Меркурий именно 31 марта будет в полнейшем соединении с Нептуном. А Меркурий - это бумаги, бюллетени, а Нептун - это фальсификация, возможность обмануть народ, вплоть до того, что можно 2-3 миллиона чистых вбросов получить. Результат может удивить всех: рейтинги могут быть за одних кандидатов в президенты, а выберут абсолютно других", - считает астролог.

Он также добавил, что в случае неожиданной победы Порошенко Украину ожидает либо третий тур, либо третий Майдан.

"Что-то третье точно будет. Потому что люди вообще не воспримут победу человека, который обещал, что война закончится, но она продолжается, обнищание народа продолжается, а учитывая к тому же его высокий антирейтинг, то, естественно, люди будут возмущены его победой", - резюмировал Росс.

Напомним, ранее астролог объяснил, почему Порошенко не суждено закончить войну на Донбассе.