"Дно пробито": Зеленский рассказал о "новогодних подарочках" от власти

7 марта 2019, 13:58

Зеленский сообщил, что ему и его семье угрожали.

Владимир Зеленский назвал
Владимир Зеленский сказал, что получает от украинских властей "новогодние подарочки" / УНИАН

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил, что продолжает получать от власти Украины "новогодние подарочки", в частности, регистрируют уголовное производство по факту "отмывания денег".

В нашей стране власть уже "пробила дно", рассказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

По словам Зеленского, также один из депутатов лично регистрирует против него уголовное дело.

"...я продолжаю получать подарочки от нашей власти. Сначала политики сказали — как это так, что человек без политического опыта может думать и может пойти в кандидаты в президенты, это невозможно, ведь у нас у власти очень много специалистов, которые работают уже 28 лет в политике", — отметил он.

Кандидат добавил, что потом появился целый водопад обид и фейков в его сторону, появились угрозы ему и его семье, "на это все тратились миллионы долларов, ведь это все не работает".

Читайте такжеПочему украинцам по душе "веселый танк" Зеленский"Почему? Поскольку все, за что берется наша власть, оно не работает", — подчеркнул Зеленский.

"Но сейчас, извините, власть уже пробила дно. Первое — начали прослушивать мой офис. Второе — регистрируют уголовное производство против меня, против "Квартала" — отмывание каких-то там денег", — заявил шоумен.

"Третье — появилась информация, что есть специальные люди, которые ищут контакты на территории "ЛНР", чтобы там установить билборды, мои политические билборды с моим лицом…", — сказал он.

Зеленский отметил, что радуется наличию у нашей власти большого количества "друзей среди террористов". "Четвертое — депутат из одной из партий из трех букв, я не знаю, что с человеком, может, передоз, регистрирует дело уголовное лично против меня…", — поделился информацией кандидат.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

В начале марта — 4 числа — в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Позже в Службе безопасности Украины объяснили, что велась прослушка на основании постановления суда в отношении лица, которое "никоим образом не связано с избирательной кампанией".

До этого в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.

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