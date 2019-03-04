В СБУ объяснили прослушку у офиса Зеленского

В СБУ заявили, что прослушивали не Зеленского, а другого человека / фото gordon.ua

В Службе безопасности Украины заявили, что оперативно-технические мероприятия возле офиса шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского не имеют к нему отношения.

"Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты. Все действия происходят на основании постановления суда в отношении лица, которое никоим образом не связано с избирательной кампанией", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

В ведомстве подтвердили, что действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская,26.

Напомним, в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Владимира Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Ранее в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.