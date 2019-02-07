В полиции расследуют слежку за Зеленским

Кто-то следил за Зеленским в Одессе и в Киеве / пресс-служба Владимира Зеленского

В полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Имя фигуранта дела в сообщении не указано.

В пресс-службе полиции сообщают, что 7 февраля один из кандидатов написал заявление в правоохранительные органы о том, что зафиксировал факт слежки за ним и его сотрудниками.

В заявлении указано, что слежка велась в Одессе на двенадцати автомобилях на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля. Потерпевший уверяет, что затем за ним следили и после прибытия в Киев.

В полиции имя заявителя не указали, но ТСН со ссылкой на собственные источники сообщает, что дело открыли по факту слежки за Владимиром Зеленским.

В сюжете отмечается, что слежку за кандидатом в президенты Зеленским вели сотрудники СБУ.

Напомним, Зеленский запустил новый флеш-моб в соцсетях, где просит украинцев делиться историями, которые "делают их клоунами".