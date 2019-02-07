"Я клоун": Зеленский запустил по соцсетям новый челлендж для украинцев

Кандидат в президенты Владимир Зеленский весьма своеобразно решил ответить на критику своей политической деятельности.
Известный актер, телеведущий и продюсер (а с недавних пор - кандидат в президенты) Владимир Зеленский запустил новый флеш-моб (челлендж) в соцсетях, где просит украинцев делиться историями, которые "делают их клоунами"
О начале мероприятия он объявил на своей странице в социальной сети Facebook. Зеленский выложил видеоролик, в котором рассказал о том, что после того, как "замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины", его немедленно объявили клоуном.
"Они считают нас за клоунов. Я клоун и я этим очень горжусь. Нас 40 миллионов. Расскажи свою историю", - говорится в посте кандидата.
Зеленский полагает, что он не один такой "клоун" в стране, поэтому он с командой запускает приложение #яклоун и просит украинцев рассказать – что именно "делает их клоунами".
"Назови свое имя, какая у тебя зарплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном", - подытожил он.
#яклоун Вони мають нас за клоунів. Нас 40 мільйонів. Розкажи свою історію.Опубликовано Владимиром Зеленским Четверг, 7 февраля 2019 г.
Напомним, ранее Зеленский возглавил президентский рейтинг с серьезным отрывом от Тимошенко. До этого он сделал украинцам необычное предложение.