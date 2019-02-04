Зеленский возглавил президентский рейтинг с серьезным отрывом от Тимошенко

4 февраля 2019, 13:53

На третьем месте рейтинга находится действующий президент Петр Порошенко.

Зеленский Владимир
Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский вновь лидирует в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социологический мониторинг", Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, компании Info Sapiens и соцгруппы "Рейтинг", передает Интерфакс-Украина.

Зеленского готовы поддержать 21,9 процента тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании

На втором месте рейтинга находится лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (19,2 процента), на третьем - действующий президент Петр Порошенко (14,8 процента).

Ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоОбращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

25 января, Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Группа Рейтинг выборы-2019
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