Немецкие СМИ: Зеленский обладает харизмой и предлагает простые решения сложных проблем

Владимир Зеленский / Обозреватель

Пророссийская оппозиция не смогла договориться о едином кандидате: Александр Вилкул от Оппозиционного блока, а также Юрий Бойко и Евгений Мураев борются за голоса сторонников Путина в Восточной Украине. В общей сложности 90 кандидатов подали документы в ЦИК, но только 30 из них зарегистрировали. Это уже украинский рекорд, окончательный список участников будет опубликован в субботу 9 февраля, пишет немецкое издание Frankfurter Rundshau.

"Требования к кандидатам минимальны. Кто внесет залог в размере 5 тысяч евро, может участвовать в президентских выборах. И многие состоятельные украинцы с политическими амбициями воспользовались этой возможностью, чтобы заявить о себе и увеличить свои шансы на парламентских выборах в октябре. Серьезные кандидаты финансируют 2-3 технических с целью заполучить дополнительные места в избирательных комиссиях. Кроме того, многие украинские олигархи поддерживают нескольких кандидатов из разных политических лагерей, чтобы застраховать свое будущее", – отмечает украинский политолог Александр Солонтай.

Пока что в соцопросах лидирует экс-премьер Юлия Тимошенко с 18,2% и Владимир Зеленский с 19%, Петр Порошенко только на третьем месте с 15,1%. Политологи также дают шансы на победу Юрию Бойко с 10%, либералу Анатолию Гриценко с 8,5% и радикалу Олегу Ляшко с 7%.

Читайте такжеНемецкие СМИ: главный соперник Порошенко – Зеленский, а не ТимошенкоПопулистскими являются лозунги практически всех кандидатов. Президент Порошенко, например обещает, что в 2023 году Украина вступит в НАТО и ЕС. Хотя известно, что обе организации исключают членство Украины в обозримом будущем. Тимошенко обещает поднять среднюю заработную плату до уровня Польши и снизить цены на коммунальные услуги. А Владимир Зеленский говорит о "Стране мечты", когда гражданам больше не приходится искать работу за границей, коррумпированные чиновники попадают в тюрьму, а молодые семьи имеют загородные дома. У 41-летнего Зеленского пока нет политического опыта, кроме роли в сериале "Слуга народа", где учителя истории избирают первым честным президентом Украины.

Критики очень часто называют Зеленского клоуном. Но в отличие от бывших олигархов Тимошенко и Порошенко, он не замешан в коррупционных скандалах и невыполнении предвыборных обещаний.

"Украина принадлежит Европе и следует европейским тенденциям, - говорит Солонтай. – Даже в Италии или Словении избиратели голосовали за комиков. И каждый украинский телезритель знает Зеленского, он обладает харизмой и предлагает простые решения на сложные проблемы. Поэтому он предлагает вести прямые и публичные переговоры с Владимиром Путиным по Крыму и Донбассу".

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский вновь лидирует в президентском рейтинге. Его готовы поддержать 21,9 процента тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.