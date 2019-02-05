ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты Украины

ЦИК / УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала еще четверых кандидатов на предстоящих в конце марта выборах президента страны.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на заседании во вторник, 5 февраля, ЦИК зарегистрировала кандидатами:

Виктора Кривенко (внефракционный нардеп, кандидат от партии "Народный рух Украины");

Сергея Кривоноса (замком Силами спецопераций ВСУ, кандидат от партии "Воины АТО");

Сергея Носенко (старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина", беспартийный, самовыдвиженец);

Руслана Рыгованова (и.о. обязанности начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт", беспартийный, самовыдвиженец).

Таким образом всего кандидатами в президенты на сегодня зарегистрированы 34 человека.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.