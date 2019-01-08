"5 основных проблем Украины": Зеленский сделал украинцам необычное предложение

Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины-2019 года, предложил украинцам вместе с ним составить его предвыборную программу.

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Facebook.

"Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом: "Ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали". Я поступлю по-другому: мы напишем мою программу вместе с тобой. Мы напишем вместе с людьми, всей страной потом найдем пути решения всех проблем, а затем - воплотим их в жизнь", - сказал он.

В качестве первого шага Зеленский попросил пользователей обозначить в комментариях к видео пять основных, по их мнению, проблем Украины.

"Напиши, начнем с этого", - заключил шоумен.

Наша програма. Крок 1. Зробимо це разом! #зробимоцеразом #ze2019 Опубликовано Владимиром Зеленским Вторник, 8 января 2019 г.

Напомним, ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

По результатам различных опросов, Зеленский занимает вторую строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.