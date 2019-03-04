Геращенко раскрыл, какую прослушку нашли у офиса Зеленского

Возле офиса Владимира Зеленского нашли прослушку спецназначения, сообщил нардеп / Скриншот с instagram.com/zelenskiy_official

Народный депутат Антон Геращенко, член коллегии МВД сообщил, что в Киеве возле офиса шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского нашли прослушивающие устройства специального назначения.

Прослушку спецназначения нельзя купить на базаре или в Интернете, написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, такая техника продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, которые имеют лицензию от Службы безопасности Украины.

Возле офиса Владимира Зеленского нашли прослушку спецназначения, сообщил нардеп / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Владимира Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Ранее в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).