У офиса Зеленского нашли прослушку: подробности

Возле офиса Владимира Зеленского нашли элементы аппаратуры для прослушивания / фото gordon.ua

В Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского нашли оборудование для получения информации.

Охранник Зеленского рассказал, что неизвестные на крыше жилого дома устанавливали подозрительные предметы, правоохранители изымали оборудование, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что под офисом Зеленского полицейские обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

/ Скриншот с twitter.com/AvakovArsen

Читайте такжеГеращенко сказал, кто мог следить за ЗеленскимКопы передали информацию о находке в органы прокуратуры и в Службу безопасности Украины.

Начато производство по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ писали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники Службы безопасности Украины.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).