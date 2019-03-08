Астролог объяснил, почему Порошенко не суждено закончить войну на Донбассе

8 марта 2019, 14:21

В гороскопе президента явно выражен воинствующий Марс, подчеркнул Влад Росс.

Президент Украины Петр Порошенко
Петр Порошенко не закончит войну на Донбассе, считает Влад Росс / Reuters

Действующему президенту Петру Порошенко не удастся закончить войну на Донбассе, ведь он для того и пришел, чтобы она развивалась, заявил известный астролог Влад Росс.

"Стоит отметить, что в его гороскопе явно выражен воинствующий Марс. Я думаю, что если бы тогда был избран другой президент, не Порошенко, то войны уже давным-давно на Донбассе не было бы", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Отвечая на вопрос о том, что Порошенко удалось остановить острую фазу войны, астролог напомнил, что при этом многие забывают события вокруг Дебальцево и другие подобные ситуации.

"Ведь два котла были просто ужасающие, где он продолжал войну, то есть мира не было, все об этом забывают. Если Порошенко не выполнил самое главное свое предвыборное обещание в первый свой срок, то каким образом такого человека можно избирать второй раз. Это не моя позиция, это позиция украинского народа", - добавил Росс.

Напомним, ранее астролог рассказал, что будет с праздником 8 марта в Украине.

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Донбасс война астролог Петр Порошенко Влад Росс
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