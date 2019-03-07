Астролог рассказал, что будет с праздником 8 марта в Украине

7 марта 2019, 06:32

Будущее 8 марта зависит от того, кто станет следующим президентом Украины, отметил Влад Росс.

8 марта_Международный женский день
Астролог Влад Росс рассказал, оставят ли 8 марта в Украине выходным и праздничным днем / 1zoom.ru

В 2019 году 8 марта – Международный женский день – в Украине остается праздничным и выходным днем. Однако уже в следующем году могут быть варианты, и далеко не факт, что он останется праздничным и нерабочим днем.Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Поскольку как раз 8 марта Уран войдет в знак Тельца, а это значит, что неожиданно и кардинально в течение года может измениться политика нашей страны, в том числе в отношении данного праздника, об отмене которого некоторые деятели у нас поговаривают уже давно", - отметил Росс.

Читайте такжеПоздравления с 8 Марта прикольные и анимированные – открытки и текстыАстролог также спрогнозировал, что будет с праздником в случае победы Порошенко, Тимошенко или Зеленского.

"Если на президентских выборах победу одержит Петр Порошенко, то 8 марта как праздника точно не будет в следующем году. Если выберут президентом Владимира Зеленского, то этот праздник и выходной в этот день сохранится. Он сам уже об этом говорил. Юлия Тимошенко может продолжить линию нынешнего президента по пересмотру календаря праздников в Украине, соответственно, при ней, скорее всего, 8 марта также перестанет быть официальным праздничным и выходным днем", - выразил мнение Росс.

Он также подчеркнул, что в любом случае, даже если 8 марта перестанет быть официальным праздничным днем, в Украине сами люди не перестанут его отмечать.

Читайте такжеАстрологи назвали худший день марта 2019"Тогда 8 марта будем чем-то вроде 14 февраля – Дня влюбленных. С каждым годом этот праздник становится все популярнее и набирает оборотов: все кому-то что-то дарят, как на Новый год, отмечают, готовятся. Это уже традиция. Хотя 14 февраля, как известно, у нас не выходной и не красный день календаря", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.

Заказать персональный гороскоп от Влада Росса вы можете,перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
8 марта Влад Росс Международный женский день астрологический прогноз выборы-2019 подарки на 8 Марта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:55
Запад не волнует судьба аннексированного Крыма
06:32
Астролог рассказал, что будет с праздником 8 марта в Украине
05:53
"Попа лучше, чем у Ким!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась горячими фото с Бали
05:09
"Высокомерный и лживый": политолог объяснил, зачем Порошенко брал власть в Украине Видео
04:31
Ученые обнаружили необычную причину бессонницы
04:28
Смертельный размер: Миллиардер-ювелир умер, пытаясь с хирургами увеличить пенис
03:58
Эксперт оценил перспективы Вакарчука в политике Видео
03:17
Погиб не на работе: В Мексике скончался порнозвезда и обладатель ''порно-Оскара''
03:02
"Мания грудь выпячивать": Ольга Сумская шокировала сеть откровенным декольте
02:11
Зеленский берет пример с президентов Франции и Бразилии – Bloomberg
01:25
Поздравления с 8 Марта прикольные и анимированные – открытки и тексты Фото Видео
01:03
"Могли дать больше": Буйнов поддержал Пугачеву после коррупционного скандала с концертом
00:38
Появились детали смерти звезды Беверли-Хиллз Люка Перри
00:13
Хищения в Укроборонпроме: суд арестовал двух топ-менеджеров Спецтехноэкспорта Видео
06 марта, среда
23:44
"Будем голодать, но строить ракеты": Жванецкий раскритиковал современную Россию
23:17
Конкурент IKEA за четыре года откроет в Украине 50 магазинов
22:50
"Нормативы ЕС – это убийство": эксперт сделал прогноз по членству Украины в Евросоюзе
22:29
Луценко рассказал, сколько миллионов давали кандидату Тимошенко за отказ от выборов
22:08
В киевском университете Шевченко после секс-скандала уволили преподавателя
22:06
Скончался бывший музыкант легендарной группы Queen
21:50
Падеж кандидатов: Еще один человек снял кандидатуру с президентских выборов
21:18
В США определились с курирующим Украину и РФ топ-дипломатом
20:49
Посол Италии заявил о невозможности повлиять на частные поездки граждан в Крым
20:26
"Самый яркий эротический сон": поп-звезда 90-х призналась в шаловливых фантазиях насчет Путина
20:06
Луценко предложил новую схему доставки военных деталей из России Видео
19:31
Лидер Sex Pistols озвучил причину суицида солиста The Prodigy Флинта
19:02
Порошенко и Луценко назвали "утечкой" видео о хищениях в оборонке. Журналисты говорят, что это неправда Видео
18:25
"Было больно до слез": Олег Винник рассказал об отношениях и первом страстном поцелуе
18:22
Коболев возмутился конкурсом на нового главу Нафтогаза
17:56
Политик жестко распек телепропагандистку Скабееву из-за Украины: опубликовано видео Видео
17:46
Порошенко пообещал провести международный аудит Укроборонпрома Видео
17:32
Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей Фото Видео
17:15
На Общественном попросили Бойко убрать из ролика утверждение об обогащении Порошенко Видео
16:55
Перевод часов в Украине 2019: что важно помнить Видео
16:27
На честном слове и скотче: В Сети показали снимок "процветающего" Крыма при россиянах
16:26
Сторонники Порошенко поддерживают сползание к России мнение
16:17
"Где-то тихо плачет Виторган": Ксения Собчак засветилась в аэропорту с предполагаемым любовником Фото Видео
16:17
Кабмин разделил ГФС на две структуры
16:06
Адвокат рассказал о коварном плане России насчет пленных украинских моряков
15:52
"Недопустимое вмешательство": Холодницкий отреагировал на призыв посла США о своем увольнении
15:47
"Пиар-покушение": политолог сказал, как Порошенко будет "сражаться" на выборах-2019 Видео
15:38
В Генштабе ВСУ рассказали, по скольким направлениям Украину ожидает вторжение
15:33
Отмена концерта The Prodigy на UPark: что делать с билетами
15:15
Нафтогаз угрожает Газпрому новым судебным иском
15:12
Синоптики сообщили прекрасные новости о метеорологической весне в Киеве Видео
14:46
"Как флаг Украины": Анна Седокова с дочкой покрасовались в желтом и голубом платье
14:39
Выборы-2019: как голосовать переселенцам и жителям временно оккупированых территорий Видео
14:34
"Приехали совершенно больные люди": скандал вокруг избиения родни Дудя обрастает новыми подробностями
14:29
ЕС вводит новые санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе - СМИ
14:00
"Авто без живого места, жертвы": под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех машин Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться