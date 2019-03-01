Гороскоп на март-2019: Рыб ждет головокружительный успех, а Скорпионы будут склонны к суициду

Астролог составил гороскоп на март

Астролог Влад Росс назвал самыми удачливыми знаками марта 2019 года Рыб, Дев, Стрельцов и Близнецов. Аутсайдерами месяца станут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы, сказал астролог в комментарии Главреду.

Счастливчики марта:

Рыбы. Отличный период ждет Рыб. Нептун, управляющий Рыбами, будет особенно проявлен в течение марта, к тому же, соединен он будет с вхождением в их знак Солнца и Меркурия. Потому у Рыб все будет невероятно хорошо, им будет фантастически везти. Их ждут выигрыши, удачные поездки, благоприятные любовные взаимоотношения, неожиданные финансовые возможности и шансы, которые будет дарить им судьба именно в этом месяце. "На ловца и зверь бежит" – это будет про Рыб в марте. Их сама найдет нужная им работа, хорошие отношения с обществом. Особенно благоприятен для них будет конец месяца.

Читайте такжеАстролог предупредила об угрозах первых дней марта-2019Девы. Благоприятная ситуация, особенно в деловом партнерстве, может созревать у Дев. Однако ко всем делам им нужно подходить рационально. Договоренности им следует заключать либо в самом начале месяца, либо уже в конце. Это хорошее время для продвижения себя в обществе. Особенно это касается Дев, которые занимаются искусством и творчеством. Это – лучшее время, чтобы издавать свои труды, показывать и рекламировать себя в обществе.

Стрельцы. У Стрельцов сложится отличная ситуация во всем, что касается дальних поездок и путешествий, заморских островов и взаимоотношений с иностранцами. У них могут наклевываться благоприятные дела и контакты за границей. Полезные клубы по интересам, удачные встречи, хорошие поездки, приключения, азарт, игра в казино, выигрыш в лотерее – Стрельцам будет везти. Им в марте стоит ехать в Монако и в Лас-Вегас. Также у них будет отличная ситуация на любовном фронте. Стрельцы могут найти себе жену, или мужа.

Близнецы. Близнецов в марте ждет блестящий период, особенно это будет касаться их карьеры. Они могут продвинуться вперед, занять важные посты, благоприятен будет переход с одной работы на другую, либо их повысят в должности. Близнецов ждет признание. Также может быть фантастическое везение в денежных делах. Особенно это касается премий, дотаций и побед на конкурсах.

Читайте такжеВыпадет счастливый билет: астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет в 2019 годуЛузеры марта:

Водолеи. Водолеев ждет негативный период. Водолеи в марте могут находиться в тумане и иллюзорности восприятия более, чем кто-либо другой. У них постоянно будут возникать каике-то непонятные ситуации. Водолеев могут предавать друзья. В это время им вообще нельзя подписывать никаких бумаг.

Львы. Львов ждут сложные и критические ситуации в дороге, высока опасность ДТП и несчастных случаев. Если Львы планировали какие-то операции, лучше их отложить или перенести. Также не стоит менять в это время работу, иначе они рискуют "поменять шило на мыло".

Тельцы. Тельцам тоже следует быть готовыми к сложному периоду. Они – рациональный и земной знак Зодиака, а тут – сплошной поток фейка. Облапошить Тельца в материальном плане в марте будет проще простого. Потому Тельцам не следует подписывать никаких важных бумаг, также следует избегать серьезных финансовых дел. Также не стоит совершать покупок. Зато Тельцу можно что-то продавать в этот период и избавляться от ненужных вещей.

Скорпионы. Скорпионов ждет сложный период, особенно это может касаться любовных дел. Неожиданные разрывы взаимоотношений, ссоры с супругами, разлад в семье – все это может быть. Могут неожиданно всплыть измены. Все эти события могут довести Скорпионов до психологического кризиса, сложных ситуаций и суицидальных наклонностей. Скорпионам нужно, прежде всего, беречь свои нервы и психику.

Нейтральные знаки марта:

Козероги. Начало марта для Козерогов будет противоречивым, непонятным и сложным. Могут быть неудачные поездки, трудности с достижением договоренностей. А вот последняя декада марта, особенно конец месяца, напротив, для Козерогов будет складываться хорошо. Они будут чувствовать вдохновение и подъем, будут достигать удачных договоренностей.

Читайте такжеНибиру приближается: астролог назвал роковую датуРак. Хороший период Раков ждет в начале марта. Им может везти с друзьями и покровителями, в любви и семейных делах. Особенно – с 1 по 5 марта. Но в конце месяца их может подвести интуиция, хотя она у этого знака Зодиака отлично развита. Из-за этого Раки могут "вляпаться" совершенно не в то, чего хотели. Ракам, к слову, лучше вообще не ходить на выборы, потому что под воздействием эмоций они неожиданно могут проголосовать не за того кандидата, за которого планировали. Поменьше эмоций – иначе можно довести себя до негативных ситуаций. Также могут быть проблемы со здоровьем во второй половине месяца (особенно это будет касаться инфекционных заболеваний: гриппа, ОРВИ и т.д.).

Овны. Первая половина месяца, особенно его начало, будет крайне благоприятно для организации каких-то дел, особенно это касается творческих Овнов. Но вот конец месяца может быть для них неблагоприятным, особенно в 20-х числах, когда они могут повестись на фейковую информацию. Овны – самый доверчивый из знаков, и в марте они могут купиться на неправду. Овнов могут обмануть, предать или развести на деньги. Они могут потерять стабильность. Худшее время для смены работы и деятельности у Овнов в конце месяца.

Весы. Для Весов благоприятной будет первая половина месяца, особенно для того, чтобы вернуться на прежнее место работы, так сказать, вернуться в родные пенаты. Но во второй половине месяца опасные и критические ситуации у Весов могут быть в дороге. Высока травмоопасность. Потому Весам следует обратить внимание на выше названные аварийно опасные числа. Весам нельзя в это время рисковать, особенно деньгами и своим здоровьем. Риск будет чреват для них и, скорее всего, не оправдан.