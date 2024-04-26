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Домашние животные могут быть экстрасенсами: психолог назвал 4 тайных признака

Юрий Берендий
26 апреля 2024, 16:40
Известный психолог говорит, что существуют признаки того, что домашние любимцы могут иметь экстрасенсорные способности, которые помогают им общаться с людьми.
Домашние животные могут быть экстрасенсами: психолог назвал 4 тайных признака
Тайные способности котов и собак - понимают ли животные человеческие эмоции / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Если вы были поражены тем, что ваш домашний любимец всегда знает, когда вам нужен комфорт и ласка, возможно, он на самом деле раскрывает вам свои экстрасенсорные способности.

Тысячелетиями человек жил бок о бок с животными, держа их в своих домах как часть семьи, как домашних любимцев. Известно, что собаки любят нашу компанию, полагаясь на нас не только за еду и убежище, но и за любовь и внимание, которое мы им уделяем, сообщает Mirror.

Однако наши коты и собаки могут быть гораздо умнее, чем мы думаем, утверждает эксперт, который считает, что между нами и животными, которых мы выбираем, может существовать гораздо более глубокая связь, чем мы думаем.

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Психолог Деннис Релоджо-Хауэлл рассказал Buzz Bingo о возможности того, что домашние животные обладают экстрасенсорными способностями.

"Домашние любимцы всегда были для нас больше, чем просто животными. Они являются нашими компаньонами, доверенными лицами и часто источником чуда. Недавние исследования и анекдоты пролили свет на чрезвычайные способности, которыми обладают домашние животные, что свидетельствует о более глубокой, возможно, даже психической, связи между животными и людьми", - рассказал он.

Он также обнаружил четыре основных признака, на которые следует обращать внимание, когда речь идет о собственном домашнем любимце.

Первый из них - телепатия. Если вы заметили, что ваша собака или кошка понимает, когда вы чувствуете себя подавленными или расстроенными, возможно, вы правы, и они используют свои телепатические способности, соединяя свой разум с нашим.

"Они будто улавливают наши мысли и эмоции, реагируя на них лаской или успокаивающим присутствием именно тогда, когда это нужно", - отмечает Деннис.

Следующим показателем является ясновидение, которое может проявляться в изменении их поведения, когда существует опасность. Деннис рассказывает, что многие владельцы домашних животных сообщали, что их животные чувствуют опасность еще до того, как она становится очевидной.

"Ясновидение у домашних животных, особенно их осознание надвигающейся угрозы, может быть удивительным, - говорит он. "Независимо от того, будь то стихийное бедствие или личный кризис, наши домашние любимцы часто чувствуют эти вещи шестым чувством, предупреждая нас своим поведением".

Ваш кот пугает вас тем, что сидит и смотрит в определенный угол комнаты? Или ваша собака шарахается от определенной части дома? Возможно, они демонстрируют свою медиумическую чувствительность или шестое чув ство к сверхъестественному.

"Существует бесчисленное количество историй о котах, собаках и даже птицах, которые реагируют на присутствие невидимых для человеческого глаза существ, иногда выступая в роли моста к потустороннему миру", - отмечает Деннис.

Последний признак того, что у вас может быть мистический домашний питомец, чаще всего проявляется у птиц и собак и касается их необычайной способности находить своих хозяев на больших расстояниях. Деннис объясняет, что это "удивительное" и "необъяснимое" умение свидетельствует не только об экстрасенсорных способностях, но и о глубокой связи, которую животные имеют со своими хозяевами.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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