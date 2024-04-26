"Какой колхоз в выражениях": хореограф-путинист назвал спортсменов "бомжами" и получил на орехи

Хореограф фигуристов из РФ Алексей Железняков назвал "бомжами" тех русских, которые согласятся выступать на Играх 2024 года в Париже в "нейтральном статусе".

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Хореограф фигуристов Алексей Железняков устроил скандал своими фразами/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Championat

Известный путинист и хореограф фигуристов страны-агрессора РФ Алексей Железняков назвал "бомжами" русских спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Об этом Железняков заявил в интервью порталу Metaratings.

"Я не ношу розовые очки в этом отношении. Никакие подачки нам не нужны, мы себя на помойке нашли, что ли? Выступать без гимна и флага – это просто унижение. Если ты воспитывался в России и в тебя постоянно вкладывались родители и тренеры, а ты едешь выступать под нейтральным флагом. Я бы так не стал поступать. Ассоциация такая – спортивный бомж", – сказал Железняков.

За это хореографа раскритиковали в комментариях.

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"Мы себя на помойке нашли что ли?" Боже, какой колхоз в выражениях. То есть, следуя величайшей логике Железнякова "не помойка" закончилась в 2014?", "Читая бред, который несет этот хореограф, именно в этом месте, его и нашли", "Две Олимпиады прошли мимо Железнякова? Какое-то массовое нарушение памяти у него, у Винер, у Вяльбе и др. Раньше их национальная гордость не бунтовала, приняли молча все ограничения. С чего вдруг бомбануло?", ‒ написали они.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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