Как выглядеть моложе на 10 лет: секрет доступен для каждой - суть в прическе /

Гуру красоты раскрыла простой трюк, с помощью которого женщины старше 40 лет могут выглядеть "на 10 лет моложе", секрет заключается в прическе.

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Как выглядеть моложе на 10 лет - профессиональный стилист назвала способ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Выбор правильной прически может иметь значительное влияние на ваш внешний вид, потенциально делая вас моложе или старше.

Инфлюенсер, специализирующаяся на красоте и стиле для женщин старше 40 лет, объяснила, как выбор подходящей прически может "сбросить" десять лет с вашего воображаемого возраста, эффективно омолодив ваш вид, сообщает Express.

Эрин с YouTube-канала Busbee Style рассказала в одном из своих видео о прическе которая поможет выглядеть моложе на 10 лет.

"Многие из вас могут подумать, что после 40 лет уже нельзя носить хвост. Но я позволю себе не согласиться. Я считаю, что это выглядит сказочно, и я думаю, что вы должны носить хвост. Я не знаю, как я буду относиться к этому в свои 60-70 лет - это мы еще проверим - но сейчас я точно все еще буду носить хвост", - рассказала она.

Смотрите видео о том, как выглядеть моложе:

Конский хвост отличается как прическа быстрой, легкой укладкой и присущим ему шиком, что делает его пригодным как для повседневных, так и для более официальных случаев.

В своей демонстрации автор продемонстрировала свою любимую технику укладки хвоста: она зачесывает все волосы назад без пробора и фиксирует их с помощью галстука для волос.

Хотя она подчеркнула, что положение хвоста зависит от личного выбора, лично она предпочитает высокое расположение.

Чтобы добавить объема или достичь эффекта "пуфа", она легонько взъерошила верхнюю часть волос пальцами.

/ Фото: скриншот из видео

Для изысканного завершающего штриха она взяла небольшую часть волос из хвоста, обернула ее вокруг галстука и аккуратно заправила под него.

Шелли Фаулер, известная своим YouTube-каналом Fabulous50s, разделяет схожие с Эрин убеждения относительно неподвластных возрасту качеств хвоста.

Как и Эрин, этот инфлюенсер, которой за 50, выступает за высокий хвост как лучший стиль, объясняя это так: "Причина, по которой высокие хвосты так великолепно смотрятся на женщинах постарше, заключается в том, что они приподнимают голову.

"Основное внимание сосредоточено на макушке, и это поднимает все, что касается наших прекрасных лиц, которые идут на юг".

Этот метод разумно скрывает заколку для волос, поднимая общий вид до изысканного, но стильного уровня без особых усилий.

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