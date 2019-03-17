Американцы называют Зеленского потенциальным победителем выборов президента

Владимир Зеленский остается неизменным лидером гонки / Фото: gordon.ua

Международная компания Greenberg Quinlan Rosner и украинская InfoSapiens обнародовали данные опроса, согласно которому во второй тур президентских выборов выйдут Владимир Зеленский с 55% голосов и Петр Порошенко с поддержкой в 44%.

На сайте организации приводятся результаты по избирателям, которые уже окончательно определились, так и по тем, кто еще не уверен.

Несмотря на то, что Зеленскому на президентских выборах предсказывают победу, отмечается, что за последний месяц его рейтинг снизился, а поддержка действующего президента выросла.

/ Фото: Greenberg Quinlan Rosner

Отмечается, что если бы Зеленский вышел во второй тур с Тимошенко, то победил бы у нее в соотношении 55% к 41% соответственно. Социологи подчеркивают, что рейтинг лидера Батькивщины за последний месяц вырос на 4%.

Читайте такжеЗеленский заявил о готовности работать под видеонаблюдением и озвучил опасенияИзвестно, что опрос был проведен до скандала с коррупцией в оборонной сфере — 23 февраля — 4 марта. InfoSapiens опросила 1308 респондентов, а GQR обработала и проанализировала данные согласно своей методологии

Greenberg Quinlan Rosner — это международная компания, офис которой находится в Вашингтоне, специализирующаяся на изучении общественного мнения и стратегическом консультировании в избирательных кампаниях почти в ста странах.

Напомним, в материале Bloomberg сказано, что Украине остается надеется на молодых избирателей, которые делают ставку на Владимира Зеленского.