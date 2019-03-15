Украине остается надеется на молодых избирателей – Bloomberg

15 марта 2019, 03:04

Молодежь делает ставку на Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Обозреватель

В ходе драматических революций 2004 и 2014 годов украинцы дважды пытались сломить политическую систему, в которой богатые олигархи, сменяли друг друга, наживаясь на государстве. Обе попытки искоренить системную коррупцию потерпели фиаско, несмотря на создание новых антикоррупционных органов. Об этом идет речь в материале Bloomberg, перевод которого публикует Главред.

Влияние клептократии в Украине трудно переоценить, учитывая коррупционные скандалы в политике, нападения на общественных активистов и подозрительные судебные процессы. Хорошо образованная страна с 42-миллионным населением и плодородной землей размером с Францию ​​в настоящее время опережает Молдову в рейтинге беднейших стран Европы.

Читайте такжеCможет ли Зеленский повторить успех Голобородько - The Washington PostМассовая коррупция делает Украину непривлекательной для инвесторов и уязвимой для манипуляций России. Терпение на Западе также иссякает. На прошлой неделе США потребовали заменить главу НАБУ после того, как близкий соратник президента оказался вовлечен в скандал с хищениями в оборонной сфере.

Одессу, больше всего, в последнее время потрясли коррупционные скандалы. За последние полтора года произошла беспрецедентная волна нападений на участников антикоррупционной кампании. Один был зарезан, а другого застрелили. Еще многих жестоко избили.

Все жертвы пытались разоблачить коррупционные сделки, заключенные или одобренные местными властями во главе с мэром Геннадием Трухановым. В настоящее время его судят за присвоение 6 млн долларов из государственной казны в ходе приватизации. В ноябре 2018 года под давлением общества в Верховной Раде создали временную следственную комиссию для расследования более 50 подобных нападений по всей стране.

Украине остается надеется на молодых избирателей, которые никогда не знали Советского Союза и не считают коррупцию неизбежной частью своей жизни.

Социальные сети, такие как Facebook и Instagram, поглощают контроль над информационными и избирательными кампаниями. Из-за этого электорат становится более раздробленным и менее предсказуемым. Популярность 41-летнего комика Владимира Зеленского как раз является результатом этого изменения, у которого есть все шансы стать президентом воюющей страны.

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