Спустя 5 лет после революции на Майдане, у украинцев может лопнуть терпение – Newsweek Polska

Евромайдан / УНИАН

Расстрелы на Майдане 5 лет назад, несомненно, изменили Украину, но насколько глубоки эти изменения? Конечно, не так глубоки, как хотелось бы многим украинцам.

Именно поэтому в стране доминирует разочарование перед предстоящими президентскими выборами. Об этом пишет журналист Михал Кацевич в своей колонке на страницах Newsweek Polska, перевод которой публикует Главред.

Вчерашнее выступление президента ЕС Дональда Туска в Верховной Раде на украинском языке вызвало эйфорию, поскольку никогда он так честно не говорил с украинцами.

Читайте такжеУкраина разваливающаяся, или Почему майданы не помоглиТуск напомнил идеалы Майдана, где пять лет назад утром 20 февраля снайперы расстреляли 75 демонстрантов, подчеркнув, насколько важна честность, усталость от коррупции и правление олигархии в государстве. Главное, что украинцы услышали это от иностранца и смогут воспринимать такие слова, как выговор своим политикам.

Особенно сейчас, когда идет президентская кампания и украинцы часто слышат слова "реформа, Европа и война". Почти все политики также ссылаются на наследие Революции достоинства.

Так как выглядит сейчас постреволюционная Украины? В Киеве, в пятую годовщину расстрелов на Майдане, выступает лидер ЕС. Украина имеет соглашение об ассоциации с ЕС и Соглашение о глубокой свободной торговле. Киев, возможно, получил слишком жалкую и запоздалую, но все же важную помощь в вопросах безопасности. Благодаря НАТО, совместной подготовке и американской помощи украинская армия крепко встала на ноги. Украинцы могут поехать на работу в некоторые страны ЕС (в основном в Польшу) - на короткое время, не обращаясь за визой. Этого мало? Для пятилетней борьбы за возвращение на Запад, омытой кровью, возможно, недостаточно.

Тем более что негативные последствия впечатляют. Потеря Крыма и Донбасса, кровопролитная война, экономический крах - это только самые заметные и очевидные потери. Растущее влияние олигархов, повсеместная коррупция и теневая эекономика даже не в счет, потому что они были всегда. Майдан должен был это изменить. Но, наверное, только величайшие оптимисты верили, что это будет легко и быстро.

Читайте такжеУкраинцы стали меньше гордиться МайданамиФлаг ЕС развевается возле администрации президента на улице Банковой в Киеве, но это ничего не значит. Украина стоит в зале ожидания для ЕС. Что еще хуже - в его дальнем углу, а вокруг стены суетится безумно непредсказуемый сосед. И просто ждет удобной возможности, чтобы нанести удар.

Неудивительно, что в Украине доминирует не столько разочарование, а нетерпение. Это видно из продолжающейся избирательной кампании и ожесточенной борьбы за президентство. Петр Порошенко уже пять лет руководит новой Украиной и его критикуют за медленные реформы и принадлежность к олигархическому классу.

Олигархи правят бал в украинской политике, потому что у них есть деньги. А у них есть деньги, потому что они на переднем крае монополий, ревностно охраняющих доступ на рынок других конкурентов. Плохие законы, а также бюрократия создают условия, в которых процветает коррупция и олигархия.

Огромная поддержка кандидата в президенты Владимира Зеленского свидетельствует об этой усталости и раздражении народа. Те, кто больше всего разочарован в современном политическом классе, хотят проголосовать за Зеленского.

Читайте такжеЕсли к власти придут популисты, Украину ждет третий МайданНа данный момент очередной волны массовых протестов и восстаний не ожидается. Пять лет назад появилась новая надежда. Янукович сбежал в Россию, а революция победила. Со временем революция изменила свой характер и стала эволюцией. Не было никакого шока, типичного для послереволюционного периода.

В течение пяти лет тяжелой эволюции Украина защищалась, несмотря на большие потери, и против России, и против падения идеалов, за которые отдала свою жизнь Небесная сотня на Майдане.