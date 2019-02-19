"Не может быть Европы без Украины": Глава Евросовета Туск заговорил в Раде на украинском - опубликовано видео

Дональд Туск / Reuters

Президент Европейского Совета Дональд Туск на украинском языке выступил в Верховной Раде с речью, посвященной пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, передает корреспондент УНН.

В Раде во время заседания, посвященного пятилетию со дня начала российской агрессии против Украины, выступил глава Европейского Совета Дональд Туск – с речью на украинском языке.

Европолитик процитировал строки из стихотворения Галины Крук "Все мы, Европа, так глубоко обеспокоены".

Туск также отметил, что украинцы "устояли" в самый тяжелый момент своей истории, вопреки намерениям агрессора и "лицемерию" политических игроков.

"Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины!", − подытожил он.

НАЖИВО - @verkhovna_rada Моя промова присвячена 5-ій річниці Революції Гідності #Майдану https://t.co/4XyPJ0j1Ns — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年2月19日

Напомним, ранее Туск рассказал о признаниях Трампа по Украине. До этого он призвал "остановить ненависть" после убийства мэра Гданьска