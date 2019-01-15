Глава Евросовета призвал "остановить ненависть" после убийства мэра Гданьска

Дональд Туск / Reuters

Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с речью во время траурной церемонии, посвященной скончавшемуся от ножевых ранений мэру Гданьска Павлу Адамовичу.

Туск пообещал "защищать Польшу и Европу и остановить ненависть", сообщает портал NTD.

"Сегодня я хочу пообещать Богу, народу Гданьска, полякам и европейцам, что мы будем защищать наш Гданьск, нашу Польшу и нашу Европу. Чтобы ненависть не победила, мы остановим ее", − сказал глава Евросовета.

К слову, в связи с убийством Адамовича во многих городах Польши проходят траурные мероприятия. Мэр столицы страны, Варшавы, объявил в столице трехдневный траур.

Напомним, 13 января во время благотворительного концерта злоумышленник выбежал на сцену и дважды ударил Павла Адамовича ножом в область сердца. Мэр Гданьска от полученных ран скончался в больнице.