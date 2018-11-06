Туск заявил о возможном выходе Польши из ЕС

Польша / zaxid.net

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал власти Польши задуматься о месте страны в ЕС, заявив, иначе Варшава вслед за Лондоном может выйти из блока.

"Ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", - цитирует Туска Daily Еxpress.

К такому сценарию, считает он, может привести вмешательство правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) в деятельность судебных органов страны.

Туск отметил, что ПиС может инициировать процессы, которые приведут к выходу страны из ЕС.

"Для меня не имеет значения, планирует ли (лидер партии "Право и справедливость") Ярослав Качиньский покинуть ЕС или просто инициирует какие-то процессы, которые приведут к такому результату", - сказал он.

Ранее политический эксперт Андрей Головачев выразил мнение, что готовятся к распаду Европейского Союза и именно поэтому подняли вопрос о взыскании репараций за Вторую мировую войну с Германии.

"Польша готовится к распаду Евросоюза. Или как минимум к его преобразованию... В этой Польше уготована роль "второй скорости", потому что Варшава категорически отказывается входить в зону евро и подчиняться Брюсселю в вопросах гуманитарной политики. "Европа двух скоростей" - это мягкий развод старой Европы - Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Австрии с южными и восточно-европейскими братьями по ЕС. А при разводе бывшие родственники всегда начинают подсчитывать, кто кому сколько должен", - считает Головачев.

Эксперт предположил, что в Варшаве "прекрасно понимают, что в нынешнем виде ЕС уже не жилец".