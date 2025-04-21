Стал ангелочком: Роналду с любимой трогательно почтили память покойного сына

Боль Роналду и Родригес не утихает спустя три года после трагедии.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес упомянули покойного сына - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Кратко:

Анжели, сын Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, умер при родах

Поздравляя его сестру-близнеца, родители почтили память покойного мальчика

В апреле 2022 года португальский футболист Криштиану Роналду в пятый раз стал отцом - его невеста, испанская модель Джорджина Родригес, подарила спортсмену дочь. Девочку назвали Белла Эсмеральда.

Анжели, брат-близнец Беллы, умер при родах. Печальное известие убитые горем родители сообщили в социальных сетях. С тех пор в День рождения Беллы Роналду и Родригес также почитают память покойного Анжели.

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В этом году Белле исполнилось три годика. В честь этого Криштиану опубликовал милое фото с дочерью: в кадре он с девочкой лежит на газоне, и нежно целует ее в щечку. "Счастливого Дня рождения, любовь моя! Наша любовь всегда с тобой", - подписал снимок он.

Роналду также добавил хэштег "АнжелиБелла" - трогательное напоминание про мальчика, которого они потеряли.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес упомянули покойного сына - детали / instagram.com/cristiano

Джорджина Родригес в День рождения Беллы показала видео из семейного архива, на котором Роналду мило дурачится с девочкой. В подписи к ролику она упомянула обоих малышей - и дочь, которая растет и радует свою семью, и сына, которому не суждено было выжить.

"Сегодня моим малюткам исполняется 3 года, я люблю вас всем сердцем. Это видео с папой - одно из моих любимых. Примите мои поздравления и большое спасибо за то, что выбрали меня своей мамой", - написала модель.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес упомянули покойного сына - детали / instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес воспитывает пятерых детей Криштиану Роналду, при этом лишь двоих из них, дочь Алану Мартину (2017) и дочь Беллу Эсмеральду (2022), родила сама модель. Криштиану-младшего (2010) родила футболисту женщина, чье имя он хранит в тайне, а двойняшки Ева и Матео (2017) появились благодаря суррогатному материнству.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми / instagram.com/georginagio

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Кто такой Криштиану Роналду? Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

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