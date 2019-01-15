Убийство мэра Гданьска: суд принял решение по обвиняемому

Возможный убийца Адамовича не признал свою вину.
В Польше суд постановил взять под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве мэра города Гданьск Павла Адамовича.
В Гданьске суд арестовал 27-летнего Стефана В., ему выдвинули обвинение в убийстве по мотивам, которые заслуживают особого осуждения, сообщает Pap.
Возможного убийцу суд арестовал на три месяца, уточнило агентство УНИАН. По данным Polskie Radio, Стефан В. не признал себя виновным в убийстве Адамовича.
Напомним, 13 января в Польше во время благотворительного концерта злоумышленник выбежал на сцену и дважды ударил Павла Адамовича в область сердца. Мэр Гданьска попал в больницу, а позже скончался от полученных ранений.