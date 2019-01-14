Раненный ножом мэр Гданьска умер

Мэр Гданська Павел Адамович / Fakt

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице после полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений.

Об этом сообщает Польское радио.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 13 января, во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.

Во время участия в концерте Адамовича 27-летний Стефан В. выбежал на сцену и ранил политика ножом, дважды ударив его в область сердца.