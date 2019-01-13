Мэра Гданська тяжело ранили ножом во время концерта

Адамович получил тяжелое ранение на сцене мероприятия / Фото: Fakt

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович получил серьезное ножевое ранение во время участия в благотворительном концерте.

Как сообщает ONet, состояние градоначальника оценивают, как тяжелое. Врачи были вынуждены проводить реанимационные действия.

Инцидент произошел во время концерта "Большой оркестр праздничной помощи", посвященного благотворительному сбору денег медицинским учреждениям. Когда мэр находился на сцене, к нему выбежал неизвестный мужчина, который заявил, что его зовут Стефан и кричал о своем незаконном тюремном заключении. На глазах у изумленной толпы завязалась драка, в ходе которой злоумышленник тяжело ранил Адамовича ножом.

Мэру до приезда скорой пытались оказать помощь на сцене. Правоохранители задержали преступника, мотив его действий выясняется. На месте происшествия ведутся следственные действия.

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