Польша намерена построить остров в Калининградском заливе: в России паникуют

Польша решила поддержать безопасность с помощью строительства острова / Фото: flickr.com/wlodi

Польские власти намерены построить искусственный остров в Калининградском заливе с целью обеспечения государственной безопасности и улучшения экономической ситуации в регионе.

Как сообщает портал Onet, остров будет находиться в территориальных водах Польши и возвысится на 2-3 метра над уровнем моря.

Остров будет иметь форму эллипса с длиной около двух км и шириной около 1 км. Бюджет проекта составит около 880 млн злотых.

В комментарии Газета.Ru губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что намерения Польши несерьезны и более похожи на пиар.

"По сути, таким образом польские власти планируют утилизировать отходы производства при сооружении канала, чтобы не вывозить землю на свалку. Своего рода сооружение острова — это способ сэкономить. Но тут есть другой вопрос — строительство канала еще не согласовано Еврокомиссией, поэтому подобные намерения пока скорее воспринимаются как пиар", - сказал Алиханов.

Как ранее сообщалось, в Польше заявили, что газопровод Северный поток-2 снижает эффект антироссийских санкций и "убивает" Украину.