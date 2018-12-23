В Польше шокированы из-за оттока украинских рабочих в Германию

23 декабря 2018, 19:28

Бизнесмены страны опасаются за экономику.

Заробитчане
В Польше не хотят отдавать украинских заробитчан Германии / Reuters

Союз предпринимателей и работодателей Польше выразил обеспокоенность в связи с вероятным оттоком украинских работников в Польшу.

Как пишет Die Welt, паника связана с тем, что 19 декабря немецкое правительство утвердило проект закона, значительно упрощающего процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза.

Согласно документу, который в скором времени должен вступить в силу, с 2020 года приоритет для граждан ФРГ и ЕС при приеме на работу будет отменен. Польские предприниматели прогнозируют, что либерализация немецкого миграционного законодательства может нанести серьезный ущерб экономике страны.

"Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 000 украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше", — заявил представитель организации Якуб Бинковски.

По данным издания, на данный момент в Польше проживает почти два миллиона украинцев, и большинство из них — трудовые мигранты.

Польские предприниматели призвали правительство усовершенствовать миграционное законодательство страны с целью привлечения иностранных рабочих.

Как ранее сообщалось, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, общее число украинских заробитчан за рубежом находится в пределах от 7 до 9 млн человек.

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