В Варшаве бьют тревогу: украинские заробитчане вместо Польши едут на Запад

Украинские заробитчане едут на Запад / http://actual.today

Аналитики PKO BP пришли к выводу о том, что поток трудовых миграции из Украины в Польшу постепенно исчерпывается, а те мигранты, которые уже работают в Польше, начинают смотреть в сторону Запада.

Украинские заробитчане все чаще планируют ехать работать в Германию и другие страны ЕС, при этом, согласно оценкам Work Service, из Польши могут уехать до 59% украинских работников, пишет польское издание Rzeczpospolita.

По словам президента фирмы Personnel Service Кшиштофа Ингльота, в Польше всего через 2-3 месяца недостаток кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек.

"В Германии они (украинцы, - ред.) смогут законно заработать значительно больше. Польша не будет для них такой привлекательной. Работников из Украины уже сейчас отбирают у нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны решили проблемы с трудоустройством и предлагают лучшие условия труда", - добавил глава компании Work Service Павел Вольневич.

Напомним, ранее в Польше появились плакаты с украинскими девушками-заробитчанами.