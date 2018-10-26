"Я - украинка": в Польше появились плакаты с девушками-заробитчанами

Украинская художница Оксана Брюховецкая создала плакаты, на которых нарисовала на 200-гривневой купюре с изображением известной украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки женщин, которые уехали на заработки заграницу.

"Я – украинка!" – гласит надпись на рекламном транспаранте, о чем автор сообщила на своей странице в Facebook.

На плакатах художница изобразила украинских женщин, которые вынуждены уезжать на заработки преимущественно в Польшу и работать там посудомойками, уборщицами, продавцами, сборщицами ягод.

Брюховецкая пояснила, что образ Леси Украинки, как фон для плаката, выбрала не зря.

"Украинка — так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка — псевдоним выдающейся поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистических и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована — зато Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру", - отметила Оксана Брюховецкая.

По словам автора неоднозначной рекламы, она хотела привлечь внимание к гендерным проблемам в странах развитой экономики, поскольку труд женщин-мигранток должен стать предметом дискуссии.

Напомним, во Львове неизвестные вандалы снаружи обклеили плакатами с изображением Сталина и надписью "сталинский патриархат".