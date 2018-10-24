Во Львове храм УПЦ обклеили плакатами с изображением Сталина

Храм святого князя Владимира во Львове неизвестные вандалы снаружи обклеили плакатами с изображением Сталина.

Как сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ, злоумышленники написали на листовках "сталинский патриархат".

Отмечается, что в феврале текущего года этот львовский храм серьезно пострадал в результате поджога. Сейчас его прихожане восстанавливают за собственные средства. А виновников, как поджога, так и акта вандализма, правоохранители не обнаружили.

"К сожалению, в действиях неизвестных лиц, которые осквернили Свято-Владимирский храм мы не наблюдаем ни Христовой любви к ближним, ни стремления к миру", - говорится в сообщении епархии.

Священнослужители подчеркивают, что злоумышленники своими действиями разжигают межконфессиональное противостояние. Своих прихожан представители Львовской епархии призвали к молитве и спокойствию.

Напомним, в США в знак солидарности с УПЦ МП настоятель Успенского храма в американском городе Блуфилд в Западной Вирджинии Марк Тайсон покинул Константинопольский патриархат и перешел в Русскую православную церковь заграницей.