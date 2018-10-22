В США священник ушел из церкви Вселенского патриархата из-за автокефалии УПЦ

Священник в США бросил церковь из-за украинского вопроса / twitter.com/SputnikATO

В знак солидарности с УПЦ МП настоятель Успенского храма в американском городе Блуфилд в Западной Вирджинии Марк Тайсон покинул Константинопольский патриархат и перешел в Русскую православную церковь заграницей.

"На наших глазах разворачивается церковная гражданская война... и наш патриарх дал свое официальное одобрение. Новая и независимая "церковь", которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому "свободной Украиной", - цитирует письмо священнослужителя Интерфакс.

Тайсон написал, что патриарх Варфоломей поступил "аморально и неканонично", поэтому его действия могут повлечь насилие.

Священник заявил, что решил оставить приход церкви Константинопольского патриархата и перешел в одну из церквей РПЦ в Вирджинии, о чем уже сообщили в епархии.

"Я отслужил там последнюю литургию и больше не буду чтить патриарха Варфоломея. Моя совесть этого просто не допустит. (...) Я решил просто, но твердо "отойти" и объединиться в общении со страдающей Украинской церковью, которая была маргинализирована непонятными действиями патриарха Варфоломея", - написал отец Марк.

Напомним, Русская православная церковь потребовала от Вселенского патриархата извиниться за "нанесение значительного ущерба мировому православию".

Как известно, 15 октября РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

Позже Варфоломей обвинил РПЦ в распространении "черной" пропаганды.