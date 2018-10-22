Архиепископ рассказал, как в Украине будет избран глава поместной церкви

Евстратий Зоря считает, что главой поместной церкви должен стать Филарет / Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что предстоятель созданной в будущем поместной украинской церкви будет избран на Объединительном соборе.

УПЦ КП намерена выдвигать кандидатуру патриарха Филарета и всячески его поддерживать. Однако о других кандидатах пока неизвестно. Об этом священнослужитель рассказал во время чата в "Главреде".

"Гипотетически можно сказать, что Собор может выбрать любого достойного иерарха из числа украинских архиереев, которые примут в нем участие. Однако на практике я считаю, что единственным правильным и полезным для будущего единой церкви решением будет избрание предстоятелем церкви патриарха Филарета", - сказал спикер.

Евстратий Зоря подчеркнул, что митрополит УПЦ МП Онуфрий пока не изъявлял желания принять участие в Объединительном соборе в качестве кандидата. И важно, что он не проявлял инициативы относительно объединительного процесса украинской церкви.

"Идея поставить автокефальную церковь в фарватер Московской патриархии как способ предотвратить распространение российских провокаций, по сути, она ничем не лучше, чем предложения российского министра Лаврова по федерализации Украины или автономного статуса оккупированного Донбасса. Мы делали и будем делать все для того, чтобы как Киевский патриархат до сих пор, так и Единая поместная УПЦ в будущем никоим образом не находились под влиянием Москвы. Нашим естественным союзником и всеправославным центром, на который мы ориентировались и будем ориентироваться, есть и будет Вселенский патриархат", - сказал священнослужитель.

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По словам архиепископа, с РПЦ поместная церковь в будущем будет сотрудничать, как и с другими мировыми конфессиями, не допуская зависимости. Он предполагает, что Москва, которая даже вмешалась в выборы президента США, не оставит без внимания избрание предстоятеля поместной церкви в Украине.

"Но церковь - это не только сообщество людей, но и мистическое Тело Христово, и сам Бог ведет церковь должным путем. Также и сама церковь как сообщество епископов, священников и мирян в Украине является сознательной и пристальной и не допустит попыток ни разделить Украинская церковь, ни направить ее в московское русло", - подытожил он.

Напомним, во время чата в "Главреде" архиепископ Евстратий Зоря заявил, что вопрос автокефалии для УПЦ решен Константинопольским патриархатом, поэтому никакие российские попытки остановить реализацию этого решения не увенчаются успехом.