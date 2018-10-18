Кровопролитие и провокации: архиепископ УПЦ КП рассказал о сценарии срыва предоставления автокефалии

Архиепископ Евстратий (Зоря) / Главред

Вопрос автокефалии для УПЦ решен Константинопольским патриархатом, поэтому никакие российские попытки остановить реализацию этого решения не будут иметь успеха, заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

"По поводу запугиваний со стороны Кремля и его сторонников в Украине, то они напоминают мне заявления, которые звучали по поводу предоставления Украине оборонительного оружия нашими союзниками, в первую очередь, США. Думаю, все помнят, как тогда Россия пыталась не допустить предоставления такого оружия, распространяя мнение, что это приведет к большей агрессии в Украине. Оружие было дано, и это принуждает Кремль не к распространению агрессии, а к большей сдержанности", - подчеркнул он во время чата в "Главреде", отвечая на вопрос о возможных провокациях из-за получения Украиной Томоса.

Он также отметил, что заявления о кровопролитии являются элементом запугивания, однако никакого кровопролития в реальности не будет, потому что украинский народ гораздо мудрее, чем о нем думают в Москве.

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"И столкновения и конфликты продолжаются уже почти 30 лет. Процесс церковного единения и всеправославного признания автокефалии Украинской церкви как раз призван остановить эти конфликты и споры. Ни Украинская церковь, ни государство, ни общество, ни политические партии и общественные организации не заинтересованы в разжигании розни. Очевидно, что и сами верующие и священники Московского патриархата в Украине тоже не заинтересованы в том, чтобы были конфликты и противостояния. В конфликтах заинтересована только одна сила - кремлевская. Однако я думаю, что как до сих пор украинское общество проявляло себя мудрым и не поддавалось на кремлевские провокации, так и в будущем попытки Москвы разжечь вражду в Украине не будут удачными", - резюмировал архиепископ Евстратий.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.